В Свердловской области начнут штрафовать лаборатории, которые медленно делают тест на COVID-19

Об этом решении уже оповестили руководителей всех лабораторий Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урале начнут штрафовать лаборатории за задержку теста на COVID-19. Об этом во время брифинга по итогам заседания оперштаба рассказал замгубернатора свердловский области Павел Креков.

Он отметил, что 60% лабораторий, которые делают подобные тесты, частные.

- Мы собрали руководителей всех лабораторий и предупредили о том, что если в течение 48 часов не будет получен результат, то лаборатория может быть оштрафована, как юридическое лицо. Это достаточно серьезные санкции, - отметил Павел Креков.

Также он добавил, что 60% лабораторий, которые делают тесты на коронавирус, частные.

Заместитель губернатора считает, что сейчас лаборатории будут более разгружены. Так как с недавних пор оперштаб перестал обязывать сдавать тесты на COVID-19 «контактных». Кроме того, теперь из свердловских больниц будут выписывать пациентов с одним отрицательным тестом.