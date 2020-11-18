После скопления очереди в Кольцово с проверкой нагрянула прокуратура

Фото: скриншот с видео группы ВКонтакте Инцидент Екатеринбург

После массового скопления людей в Кольцово в конце прошлой недели в аэропорт с проверкой нагрянула прокуратура. Напомним, в зоне вылета находилось одновременно больше 500 человек, которые собирались улетать в Бишкек, Ташкент и Ош. В пресс-службе Кольцово объяснили, что на все просьбы представителей аэропорта и правоохранительных органов о соблюдении социальной дистанции пассажиры не реагировали. Прокуратура выясняет причины массового скопления людей.

- Транспортной прокуратурой проводится проверка соблюдения требований законодательства о защите прав потребителей. С целью оценки действий сотрудников аэропорта и должностных лиц правоохранительных органов при осуществлении своих полномочий в условиях сложной эпидемиологической обстановки Свердловский транспортный прокурор осуществил выезд в аэропорт Кольцово, - рассказали в пресс-службе транспортной прокуратуры Свердловской области.

Сотрудник ведомства просмотрел записи камер видеонаблюдения и осмотрел входные группы в зону таможенного контроля, чтобы решить вопрос с разделением потоков пассажиров. Кроме того сотрудник прокуратуры запросил для проверки документацию, регламентирующую работу таможни.

В транспортной прокуратуре отметили, что действиям сотрудников аэропорта и должностных лиц таможенных органов в период сложной эпидемиологической обстановки будет дана жесткая оценка. Сейчас ведомство продолжает проверку.