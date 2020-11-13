Не реагировали на просьбы: в Кольцово объяснили, почему в аэропорту собрались огромные очереди

Фото: скриншот с видео группы ВКонтакте Инцидент Екатеринбург

Сегодня ночью в екатеринбургском аэропорту Кольцово скопилась огромная очередь. Как рассказали очевидцы в группе ВКонтакте Инцидент Екатеринбург, пассажиров трёх рейсов пропускали через одну дверь. А на пропускном пункте работали всего три человека. Кроме того, на регистрации было всего два рабочих окошка.

В пресс-службе аэропорта объяснили, что сегодня ночью из Екатеринбурга осуществлялись три вывозных рейса - в Бишкек, Ташкент и Ош. Этими рейсами отправляются домой граждане Киргизии и Узбекистана.

- Еще до начала регистрации на рейсы и открытия зоны таможенного контроля, за четыре часа до вылета, перед пунктом досмотра в терминале международных линий скопились более 500 пассажиров и сопровождающих их лиц, - рассказали в пресс-службе Кольцово. - К сожалению, на все просьбы представителей аэропорта и правоохранительных органов о соблюдении социальной дистанции они не реагировали.

Также там отметили, что в аэропорту действуют все необходимые меры по профилактике распространения коронавируса. Однако их соблюдение во многом зависит от посетителей аэропорта.

- Мы благодарны тем пассажирам и посетителям аэропорта, которые ответственно подходят к своему здоровью и здоровью окружающих, соблюдая необходимые меры профилактики, - отметили в пресс-службе Кольцово.