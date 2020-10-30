В Екатеринбурге установили многослойную инсталляцию в виде глаза

Фото: Андрей Куськало

В Екатеринбурге на площадке возле здания ГЦСИ на Добролюбова, 19 появилась новая инсталляция. Новая работа московского художника Артема Стефанова представляет собой изображение глаза и состоит из 12 слоев, выполненных из фанеры с креплением на металлическом каркасе. Инсталляцию установили в рамках арт-фестиваля ЧО.

Фото: Андрей Куськало

- Точка зрения является основой мироощущения любого человека, точкой опоры формирования представлений о реальности, точкой восприятия арт-объекта. Форма и замысел работы отсылают зрителя к основной теме паблик арта фестиваля ЧО - «Крепко стоять на ногах»: чтобы увидеть объект в инсталляции целиком, нужно найти и занять определенную точку зрения в прямом и переносном смыслах, - рассказали организаторы фестиваля.

Напомним, недавно мы рассказывали про еще один арт-объект фестиваля - «Поющий камень». Его поставили возле Театра Драмы. Работа была сделана из мраморного массива весом в 2,5 тонны. Арт-объект был создан скульптором монументалистом Даниилом Гильдерманом в рамках фестиваля «ЧО».