Отсылка к древним легендам: в Екатеринбурге на набережной Исети появился «Поющий камень»

Фото: Андрей Куськало

В Екатеринбурге на набережной возле Театра Драмы появился «Поющий камень». Арт-объект был создан скульптором монументалистом Даниилом Гильдерманом в рамках фестиваля «ЧО». Работа сделана из мраморного массива весом в 2,5 тонны. Как рассказали организаторы фестиваля, «Поющий камень» является частью серии работ автора «Рождение света и звука», раскрытие замысла которых происходит через взаимодействие со зрителями.

- Зритель втягивается в активное взаимодействие со скульптурой - его внимание проходит сквозь толщу камня, сознание человека становится пространством, которое окружает массив, наполняет емкость внутри камня, а после, сконцентрировавшись, выходит на ту сторону через отверстие. Как бы переживая рождение, - рассказывает Даниил Гильдерман.

Фото: Андрей Куськало

Также автор рассказал, что скульптура - отсылка к древним легендам о поющих горных камнях, звук из которых символизировал голоса духов природы. Отметим, что «Поющий камень» стал третьим арт-объектом фестиваля «ЧО». Ранее у «Ельцин Центра» появился гигантский белый медведь, разрисованный художником Андреем Бартеневым.