Екатеринбуржцев удивил зеленый «снег» в Зеленой роще

Фото: группа в ВКонтакте Типичный Екатеринбург

Екатеринбуржцы удивились появлению зеленого «снега» в Зеленой роще. Газоны, которые уже припорошил снег, приобрели необычный цвет вчера вечером. Жители столицы Урала предположили, что это краска или химикаты.

- В Зелёной Роще поверх снега распыляют что-то ядовито-зелёное. «Жидкий» газон? - написал житель Екатеринбурга Алексей Швайгерт на своей странице в Facebook.

Фото: Алексей Швайгерт

В мэрии объяснили, почему газоны в парке оказались окрашены. Оказалось, что на газоны распылили не краску, а специальный раствор для посева.

- Семена травы смешиваются со специальным питательным составом и наносятся оборудованием, что позволяет сеять газон ровно, без проплешин. Он подкрашен для того, чтобы визуально было видно, где уже посеяно и какова плотность посева. Может смущать, что посев произведен поверх снега, но, во-первых, снежный покров пока неустойчивый, во-вторых, сейчас никто и не ждет всходов, - рассказали в мэрии.

Фото: Алексей Швайгерт

Увидеть, что из этого получилось, можно будет только весной. Но, в мэрии отметили, что подзимний посев способствует более раннему появлению всходов.

Напомним, что открытие парка для посетителей предварительно запланировано на начало ноября. Но сначала работы по реконструкции должна принять специальная комиссия.