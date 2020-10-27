В мэрии Екатеринбурга рассказали, когда горожане смогут прогуляться по обновленной Зеленой роще

Посетителям доступ в парк пока закрыт Фото: Алексей БУЛАТОВ

Реконструкцию парка Зеленая роща в Екатеринбурге планировали закончить к 23 октября. Однако посетителей в парк не пускают. Выполненные работы сначала должна принять комиссия.

- На этой неделе туда планирует выход муниципальная комиссия, которая примет парк у подрядчика, оценив объемы и качество выполненных работ, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Также там отметили, что открытие парка для посетителей предварительно запланировано на начало ноября. Напомним, что в Зеленой роще обустроили дорожки, установили опоры освещения и проложили кабели электричества. Также в парке должны были обустроить площадки, высадят новые и подрезать старые зелёные насаждения.

Ранее мы рассказывали, как изменился план по реконструкции из-за приостановления работ прошлой осенью, когда в Зеленой роще нашли старое кладбище.