2020-03-12T19:40:23+03:00
Общество

Работы по реставрации Зеленой рощи не затронут найденное на территории старое кладбище

Обновленный парк откроют к октябрю
Алина СУРИНА
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Для прогулок Зеленую рощу закроют этой веснойДля прогулок Зеленую рощу закроют этой веснойФото: Алексей БУЛАТОВ
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В конце весны парк Зеленая роща будет закрыт на полную реконструкцию. В мэрии рассказали, как изменился план по реконструкции из-за приостановления работ прошлой осенью, когда в Зеленой роще нашли старое кладбище. По словам Алексея Бубнова, территорию парка скоро закроют. С мая по июнь в Зеленой роще будут проводить ремонтные работы.

- Зеленую рощу мы планировали отремонтировать первую половину еще в 2019 году, а вторую сейчас. Но из-за конфликтов и недовольств общественников и горожан проектом приостанавливали там работы на полтора месяца, - рассказал замглавы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов изданию «Наша Газета».

Сдать отремонтированный парк планируется в те же сроки, которые назывались ранее - 20 октября 2020 года. Алексей Бубнов подчеркнул, что все замечания были учтены в обновленном проекте. К примеру, на территории парка, где есть могилы, ничего копать не планируется.

Добавим, что на проект было потрачено почти два миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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