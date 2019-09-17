План реконструкции Зеленой Рощи придется менять: в парке Екатеринбурга нашли кладбище

СЕГОДНЯ 16:45 2019-09-17T17:06:17+03:00

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В парке Екатеринбурга нашли старое кладбище. Объект археологического наследия подлежит госохране. Сегодня объект включили в «Перечень выявленных объектов культурного наследия Свердловской области». Информацию об этом опубликовали на сайте Управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области.

- В процессе проведения археологических исследований на основании открытого листа (разрешения), выданного Министерством культуры Российской Федерации, специалистами ООО «Первая архитектурно-производственная мастерская» в Ленинском районе города Екатеринбурга, на территории парка Зеленая Роща выявлен объект археологического наследия «Кладбище XIX – начала XX веков на территории парка Зеленая Роща в городе Екатеринбурге», - написано на сайте ведомства.

Фото: сайт управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области

Находка экспертов означает, что проект реконструкции Зеленой Рощи придется изменять, учитывая найденные археологические памятники. О том, что часть территории парка занимало кладбище, говорит и генплан 1856 года Екатеринбурга. Внутреннее монастырское кладбище расположено вокруг собора Александра Невского в пределах монастырской ограды Ново-Тихвинского женского монастыря.

Специалисты говорят о том, что, несмотря на наличие кладбища южная часть Монастырской рощи (сейчас Зеленой Роща) использовалась для отдыха горожан. На территории Монастырской рощи находилась речка Камышенка (Монастырка), озерцо, болото, участки соснового и березового леса. План 1856 года Екатеринбурга показывает места добычи железной руды с сараями - навесами на значительной части монастырской рощи.

Насыпной слой искусственного захоронения нашли в парке еще на прошлой неделе. Тогда реконструкцию остановили, а находкой занялись археологи.

ИСТОЧНИК KP.RU