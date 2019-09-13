«Может быть захоронением»: в Зеленой роще Екатеринбурга временно прекратили реконструкцию
На участке в ходе раскопок нашли насыпной слой искусственного происхождения
Во время строительных раскопок на территории Зеленой рощи обнаружили насыпной слой, который может оказаться старинным захоронениемФото: Алексей БУЛАТОВ
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В парке Зеленая роща, где полным ходом шли работы по благоустройству, временно отогнали технику. А все из-за того, что на участке в ходе раскопок нашли насыпной слой искусственного происхождения.
- Сейчас этим занимаются археологи. Они же предположили, что это может быть старинным захоронением. Заключение будет выдано только по результатам полного исследования, - добавили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.
Напомним, что еще в июле этого года в парке нашли еще одни многолетние захоронения. Из-за них даже хотели переносить реконструкцию.
ИСТОЧНИК KP.RU