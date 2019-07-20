«Это не просто кладбище, это археология»: благоустройство Зеленой рощи в Екатеринбурге могут перенести из-за старых захоронений

Жительница Екатеринбурга Ирина Педаш обратилась в администрацию президента с просьбой остановить предстоящие в Зеленой роще работы по благоустройству. По ее мнению, реконструкция может навредить старым захоронениям, которые располагаются на территории парка.

В парке можно найти старые плиты, которые раньше были частью склепов и памятников Фото: сообщество в соцсети "ВКонтакте" "Екатеринбург - фото Митрохиной М.Н."

– Там было кладбище – всего лишь сто лет назад, не тысячу. По сути, сегодня это одна человеческая жизнь, а мы уже ничего не помним, – возмущается Педаш в разговоре с «КП-Екатеринбург». – Даже большевики снесли только надгробия, а землю не трогали. А сейчас это уже не просто кладбище, это археология – практически госсобственность.

Женщина рассказала, что уже неоднократно обращалась с вопросами по этой теме к городским чиновникам. Однако в проекте, по ее словам, захоронения так и не учли.

Схема кладбища и Ново-Тихвинского монастыря из архива краеведа В.Шитова Фото: предоставлено Ириной Педаш

Новый запрос из администрации президента перенаправили в Управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области. Там провели осмотр участка.

– Установлено, что работы по благоустройству могут привести к нарушению ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках культуры и истории) народов Российской Федерации» и к причинению вреда объектам культурного наследия, – сообщается в ответе от Управления. – В целях профилактики и недопущения нарушения законодательства, заказчику работ по благоустройству парка – МКУ «Городское благоустройство» объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в сфере охраны объектов культурного наследия.

В пресс-службе администрации города обещали прокомментировать ситуацию позднее.

Напомним, на реконструкцию парка могут потратить 161 миллион рублей – такой тендер разместили на портале госзакупок представители мэрии. Однако заказчики отклонили все поступившие заявки.

Так должен выглядеть парк после реконструкцииФото: Алексей БУЛАТОВ

Весной 2019 года горожанам представили проект благоустройства. Тогда урбанист Владимир Злоказов обнаружил, что по плану чиновников в Зеленой Роще вырубят ряд деревьев, в том числе вековые сосны. На это глава города Александр Высокинский заявил, что вырубят только больные растения, и за место их посадят еще больше новых. Он также подчеркнул, что в парке не будут проводить капитальное строительство. Тогда же Высокинский обещал «поднять архивы», чтобы определить, где можно ставить постройки. Более эту тему не поднимали.

Весной 2019 года мэр обещал "поднять архивы", чтобы узнать где находятся захоронения, но после об этом речь не заходилаФото: Алексей БУЛАТОВ

На днях на территории парка установили забор. По мнению активистов, он занял слишком большую территорию - всю южную часть.

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