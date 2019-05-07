2019-05-07T09:53:06+03:00
Общество

Мэрия Екатеринбурга аннулировала торги на благоустройство «Зеленой Рощи»

Поданные заявки были признаны
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Парк должны были обновить к зиме 2020 годаПарк должны были обновить к зиме 2020 годаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Администрация Екатеринбурга отклонила все заявки, поступившие на конкурс по благоустройству парка «Зеленая роща».

Как указано на электронной торговой площадке «РТС-Тендер», заявки подали три компании: ООО «Карлофф», ООО «Гражданстройпроект 17/19» и ЗАО «Дорожный центр внедрения новой техники и технологий Свердловской железной дороги».

Однако у всех претендентов комиссия по закупкам обнаружила нарушения в пакетах предоставляемых документов. В итоге торги признали несостоявшимися.

- Несоответствие требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, всех вторых частей, - говорится в документе.

Напомним, общая сумма контрактов оценивалась в 161 миллион рублей. За эти деньги подрядчик должен был озеленить парк, обустроить площадки для тихого отдыха, а также игры в стритбол, футбол, баскетбол, волейбол и построить велодорожки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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