Мэрия Екатеринбурга оценила обновление Зеленой рощи в 161 миллион рублей

СЕГОДНЯ 09:59 2019-04-08T09:59:37+03:00

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На обновление парка Зеленая роща в Екатеринбурге потратят 161 миллиона рублей. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

В документах указано, что работы на территории парка будут вестись до 25 октября 2020 года. До этого срока здесь оборудуют новую пешеходную дорожку, отдельную беговую дорожку, игровые площадки для взрослых и детей, где можно будет играть в стритбол, волейбол, баскетбол и мини-футбол.

Также в Зеленой роще появится отдельная площадка для выгула собак и три зоны для тихого отдыха. Весь парк получит новое освещение. Попасть в него можно будет через пять новых входов.

Отдельное внимание обратят на озеленение парка. Здесь посадят обыкновенные и голубые ели, а также березу, сосну, яблоню, рябину, сирень и лиственницу.

Все работы разделят на два этапа. На первом в Зеленой роще обновят зоны отдыха, а уже потом – обустроят спортивную зону. Подрядчика определят в ходе электронного аукциона после 26 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU