«Оградили всю южную часть парка»: в Зеленой роще Екатеринбурга установили забор

СЕГОДНЯ 12:09 2019-07-19T12:09:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Уральский урбанист Владимир Злоказов, который выступает против проекта реконструкции Зеленой роще, заявил, что администрация города оградила забором всю южную часть парка. Общественник опубликовал в Facebook требования, с которыми, по его мнению, следует обратиться в мэрию.

Фото: страница Владимира Злоказова в Facebook

– Нужно оставить доступной транзитную пешеходную дорожку между улицей Хохрякова и аллеей Дворца Спорта на все время проведения работ, поскольку это не только парковая дорожка, но и важная районная пешеходная связка, у которой, по сути, нет альтернатив, – добавил Злоказов. – Также представители общественности должны иметь ежедневный доступ на стройплощадку для мониторинга работ. Огородили очень большую территорию: будет легко скрыть нарушения правил проведения благоустроительных работ. Из-за плотности крон там даже с дрона трудно что-то увидеть будет, поэтому надо будет смотреть с уровня земли.

Напомним, весной этого года городские власти представили проект реконструкции парка, который обойдется в 161 миллион рублей. Однако в документации Злоказов обнаружил, что во время работ на территории планируют вырубать деревья, в том числе вековые сосны. На это глава города Александр Высокинский заявил, что после реконструкции в парке высадят еще больше растений.

ИСТОЧНИК KP.RU