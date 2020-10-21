Популярный блогер сравнил стерилизацию в «Уктусском» пансионате с Третьим рейхом

Женщин в пансионате стерилизовали на протяжении 10 лет Фото: Олег ГАЛИМОВ

«Уктусский» пансионат для престарелых и инвалидов в Екатеринбурге прославился на всю страну шокирующими выходками: там на протяжении 10 лет стерилизовали пациенток, чтобы те не рожали детей.

Об этом в своем видеообращении рассказала бывшая постоялица Людмила Гусева. Однако в Минсоцполитики Свердловской области заявили, что операция была сделана по медицинским показаниям.

На жуткую историю отреагировал и популярный блогер Илья Варламов, сравнив «Уктусский» пансионат с Третьим рейхом, когда был принят закон о принудительной стерилизации людей с физическими или психическими «дефектами».

- Даже если мы поверим министерству и предположим, что сегодня это так, очевидно, несколько лет назад было иначе, - написал он на своей странице в Instagram. – Закрытость детдомов, психоневрологических интернатов и пансионатов – огромная проблема. Это практически вторая тюремная система. За закрытыми дверями происходят страшные вещи.

По словам блогера, к постояльцам «относились как к собакам».

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