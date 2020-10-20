В Минсоцполитики подтвердили, что женщин в пансионате «Уктусский» стерилизовали на протяжении 10 лет

Пансионат оказался в центре внимания после информации о стерилизации постоялиц Фото: Олег ГАЛИМОВ

В пансионате «Уктусский» в Екатеринбурге сотрудники правоохранительных органов вместе с омбудсменом Татьяной Мерзляковой проводят проверку по соблюдению прав женщин, которые были постоялицами этого учреждения. Эту информацию подтвердили в Министерстве социальной политики Свердловской области.

В ходе проверки уже удалось установить, что на протяжении десяти лет с 2006 года по 2016 год 15 постоялиц пансионата прошли стерилизацию по медицинским показаниям в Горбольнице №20. Начиная с 2017 года таких случаев не было.

Вход на территорию учреждения охраняется Фото: Олег ГАЛИМОВ

Сейчас специальная комиссия проверяет, действительно ли по медицинским показаниям женщины нуждались в таком вмешательстве. Пансионат «Уктусский» является открытым учреждением, поэтому его постоялицы сам выбирают место жительства и необходимую им медицинскую помощь.

За последние 14 лет в пансионате проживали 2400 женщин, около 600 из которых – в детородном возрасте. Здесь с 2006 года сыграли 15 свадеб, столько же женщин стерилизовали.

Одна из постоялиц пансионата «Уктусский» Ольга Егорова рассказала «КП-Екатеринбург», что ее заставили пройти стерилизацию после угроз в ее адрес в 2008 году. По словам женщины, в случае отказа от медицинской процедуры ее грозились отправить в психоневрологический интернат.

- В психоневрологическом интернате могли обколоть так, что после этого ты даже не мог разговаривать нормально. У нас из пансионата многих увозили, например, тех, кто плохо себя вел, их увозили в психоневрологический интернат, - говорит Ольга Егорова.

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