Павел Креков пояснил, почему скорую помощь приходится ждать по 6 часов

Сейчас в регионе проводят по 19 тысяч тестов в сутки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В начале этой недели в Екатеринбурге и Свердловской области сильно возросла нагрузка на бригады скорой медицинской помощи. Жители региона в 20% случаев вызывают медиков, когда госпитализация не требуется.

По словам заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова, когда бригады в этих случаях приезжали к пациентам, то оказывалось, что это были легкие больные с минимальной симптоматикой. Но из-за таких случаев другие больные ждали скорую помощь по несколько часов. Во время пиковых нагрузок время ожидания бригад достигало 6 часов.

- Мы вынуждены были поставить четыре дополнительные бригады от Центра медицины катастроф, и к утру почти в два раза снизилось подъездное время. Поэтому обращаюсь к жителям Свердловской области: давайте без общего психоза, - заявил Павел Креков.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

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