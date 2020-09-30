В Екатеринбурге следователи выясняют, почему бродячие собаки напали на молодую маму с ребенком

Собак подкармливает местный житель Фото: Мария Трапезникова

Вечером 28 сентября на улице Проезжая в Екатеринбурге, в районе Шарташа, на молодую маму с полуторагодовалой дочкой напала стая бродячих псов. Все произошло, когда девушка с ребенком выходили из магазина. Собаки их окружили и уже были готовы напасть, но тут вмешались проезжавшие мимо автомобилисты – сигналя, они прогнали животных прочь и довезли девушку с дочкой до дома.

К счастью, ни одна, ни ребенок не пострадали. Собаки не успели их цапнуть. При этом, как рассказала «Комсомолке» молодая мама, это не единичный случай – по ее словам, собак вот уже несколько лет прикармливает местный житель.

В ЕМУП «Спецавтобаза», которое занимается отловом бродячих животных, рассказали, что выезжали на Проезжую 26 раз. 10 собак удалось поймать. В тот день, когда произошло нападение, специалисты поймали еще одного пса. Животные действительно принадлежат местному жителю, ему предлагали забрать их в приют, но тот отказывался.

А теперь вот ситуацией заинтересовался и следственный комитет.

- Органа доследственная проверка по сообщению о нападении стаи собак на женщину с малолетним ребенком. В ходе проверки планируется опросить пострадавшую женщину, опросить возможных очевидцев, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области. – Также будет выясняться, в том числе, какие меры принимались уполномоченными должностными лицами районной администрации по организации мероприятий по отлову бродячих животных и недопущению впредь таких инцидентов.

После проверки будет принято процессуальное решение.