Собак не отдает: в «Спецавтобазе» рассказали про нападение на молодую маму с ребенком на Шарташе

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Минувшим вечером, 28 сентября, в районе улицы Проезжей, что рядом с улицей Шарташ, стая бродячих собак напала на молодую маму с полуторагодовалым ребенком, когда те выходили из продуктового магазина. И все бы закончилось плохо, если бы не автомобилисты, подоспевшие вовремя на помощь. Но благодаря им, ни девушка, ни ее дочка не пострадали.

В пресс-службе ЕМУП «Спецавтобаза», которое занимается отловом бродячих животных, рассказали о том, что произошло. По их словам, в течение этого года специалисты получали четыре вызова: в январе, марте и в апреле. Служба отлова выезжала на место 26 раз, всего было отловлено и помещено в приют 10 собак.

- Сегодня специалисты службы отлова проверили территорию. Отловили еще одну собаку, без признаков агрессии, - пояснили в «Спецавтобазе». – В этом районе один из местных жителей подкармливает бездомных собак на своей частной территории, огороженной забором.

Специалисты несколько раз предлагали мужчине забрать собак в приют, но каждый раз получали отказ. По словам пресс-службы, из-за того, что забор, за которым животные находятся, не большая, они могут свободно выбегать за территорию.

Все заявки по отлову собак принимаются через администрацию Екатеринбурга по телефону: 8 (343) 253-88-44.