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«Боялась, что они порвут дочке лицо»: в Екатеринбурге на маму с маленьким ребенком напала стая бродячих собак

Мария Доброва выходила из магазина, как вдруг ее окружила стая из 15 животных
Мария ТрапезниковаМария Трапезникова
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Ни Мария, ни ее полуторагодовалая дочка не пострадали - им вовремя подоспели на помощь проезжавшие мимо автомобилисты

Ни Мария, ни ее полуторагодовалая дочка не пострадали - им вовремя подоспели на помощь проезжавшие мимо автомобилисты

Фото: Алексей БУЛАТОВ

К сожалению, все чаще в Екатеринбурге происходят инциденты, связанные с нападением бездомных собак на горожан. Вот и в этот раз жертвой бешеных животных стала молодая мама с полуторагодовалой дочкой. Вместе с ребенком Мария Доброва отправилась в магазин за продуктами, на улице Проезжая, рядом с озером Шарташ.

Выходя из магазина, Мария заметила вдалеке силуэт мужчины на велосипеде, вокруг которого кружились собаки. По словам девушки, их было 15-20. Все они громко лаяли.

- Собак я не боюсь, я их люблю. Сначала я подумала, что лай адресован велосипедисту, что вот он едет, они на него тявкают, и так пройдут мимо, меня не тронув, - рассказала «КП-Екатеринбург» Мария. – Потом я заметила, что самая большая собака пошла на меня и начала злобно лаять. Я, чтобы она не тяпнула ребенка за лицо, коляску развернула и начала отворачиваться к ней спиной.

Тем временем велосипедист подъехал ближе, а собаки стали все настойчивей подбираться к Марии и ее дочке. Окружив ее, они приготовились к нападению. Чтобы ребенок не пострадал, девушка закрыла ребенка собой и спокойно, без резких движений, попросила о помощи велосипедиста.

- Я поняла, что сама себе помочь не могу. Стала тихонько отходить к проезжей части, чтобы собаки отстали. Я попросила мужчину, чтобы он мне помог, на что он мне сказал: «Иди, они тебя не тронут». Его, кстати, собаки не трогали. Тогда он взял велосипед и начал собак разгонять, но они начали еще больше лаять, - объяснила Мария.

Стая бродячих собак живет в районе улицы Проезжей уже не один год

Стая бродячих собак живет в районе улицы Проезжей уже не один год

Фото: Мария Трапезникова

К счастью, ни девушка, ни ее дочка не пострадали – разодранными оказались только колготки Марии и пальто. На помощь ей пришли несколько автомобилистов – сигналя, они прогнали животных прочь, и те убежали вслед за велосипедистом. После случившегося водители довезли Марию и ее дочку до дома.

Мария уверена, что мужчина на велосипеде уже довольно долго прикармливает собак, потому они на него и не бросаются. По ее словам, подобный инцидент произошел несколько лет назад с ее супругом. Тот, к счастью, тоже тогда не пострадал, но после случившегося обратился за помощью в администрацию района, а затем – в ЕМУП «Спецавтобаза», занимающуюся отловом бродячих животных.

Тогда дело так и не сдвинулось с мертвой точки, стая собак по-прежнему гуляет в районе улицы Проезжей, пугая и других мам с маленькими детьми. Поэтому Мария написала заявление в полицию.

- Я поняла, что надо что-то делать. Я не одна мама там хожу, мне повезло, что у меня оказались только порваны колготки – на них остались следы зубов, да пальто, - рассказывает девушка. – Я написала заявление, чтобы полиция обеспечила нам спокойную жизнь, как-то решили вопрос с собаками, и конкретно с этим человеком [велосипедистом – прим. ред.] провели беседу.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу «КП-Екатеринбург» рассказали, что заявление принято. Сейчас по факту нападения проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

В пресс-службе ЕМУП «Спецавтобаза» нам рассказали, что сейчас проверяют информацию, поступали ли вызовы о бродячих собаках с Проезжей улицы. Нам обещали прокомментировать ситуацию в ближайшее время.

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