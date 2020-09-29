В МЧС назвали причину обрушения моста на кабину КамАЗа на Челябинском тракте

Фото: МЧС по Свердловской области

В МЧС Свердловской области назвали причину обрушения моста на кабину КамАЗа на Челябинском тракте. Напомним, что надземный переход упал на самосвал сегодня в 18:45. Кабину КамАЗа смяло под тяжестью конструкции. Водитель погиб.

- Автомобиль КамАЗ-самосвал из-за подъёма кузова совершил столкновение с надземным пешеходным переходом. В результате ДТП конструкция сошла с опор и упала на кабину грузового автомобиля, - рассказали в МЧС по Свердловской области.

Сейчас на месте происшествия перекрыто движение. Специалисты с помощью тяжелой техники подняли надземный переход с автомобиля. Спасатели деблокируют водителя, который оказался зажат в кабине КамАЗа.