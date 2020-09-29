На выезде из Екатеринбурга самосвал снес надземный переход

Фото: скриншот с видео

На выезде из Екатеринбурга около Нижне-Исетского кладбища сегодня вечером, 29 сентября самосвал снес надземный переход. По предварительной информации, у автомобиля во время проезда под мостом на улице Димитрова открылся кузов. Пешеходный мост упал прямо на кабину КамАЗа. Под тяжестью конструкции ее полностью смяло. Водитель погиб. Пешеходов на мосту в момент обрушения не было. На месте происшествия работают сотрудники МЧС и ГИБДД.

Фото: МЧС по Свердловской области

Фото: МЧС по Свердловской области

- В 18:45 поступило сообщение о ДТП по улице Димитрова в Екатеринбурге. Автомобиль КамАЗ-самосвал из-за подъёма кузова совершил столкновение с надземным пешеходным переходом. В результате ДТП конструкция сошла с опор и упала на кабину грузового автомобиля, - рассказали в МЧС. - На место происшествия выехали специалисты дорожных служб с тяжёлой техникой для подъёма надземного перехода и восстановления автомобильного движения.

После подъёма упавших конструкций спасатели деблокируют водителя грузового автомобиля, который сейчас зажат в кабине КамАЗа.

Фото: Яндекс.Карты

Движение по Челябинскому тракту полностью перекрыто. По данным Уралуправтодора проехать здесь нельзя будет как минимум до полуночи.

Фото: Яндекс.Карты

Прокуратура начала проверку. Сотрудники ведомства запросили документы о техническом состоянии КамАЗа, который снес мост и узнают проходила ли машина техосмотр перед выездом в рейс. Проверят и саму конструкцию, под которой погиб водитель автомобиля.

- Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст правовую оценку соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения, будет установлена причина обрушения моста, в том числе, по результатам технического обследования. Будет установлено, когда проводился ремонт или обследование моста на предмет устойчивости его конструкции, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

По данным ГИБДД на место серьезной аварии для установления обстоятельств выехали руководители управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области во главе с начальником Алексеем Кисляковым.