В Екатеринбурге ГИБДД перекрыла Челябинский тракт после обрушения моста

Водитель грузовика погиб. Фото: администрация Екатеринбурга

Вечером 29 сентября в Екатеринбурге – на Челябинском тракте надземный мост обрушился на самосвал. В результате ЧП погиб водитель большегруза. Как рассказали в Свердловской ГИБДД, сейчас его тело до сих пор находится под обрушевшейся конструкцией.

- По предварительным данным, около 19:00 поступила информация о ДТП по улице Димитрова в Екатеринбурге. Автомобиль КамАЗ из-за подъема кузова совершил столкновение с пешеходным мостом. В результате ДТП мост сошёл с опор и упал на кабину грузового автомобиля, - рассказали обстоятельства инцидента в УГИБДД по Свердловской области.

Жертв трагедии могло быть больше, но, к счастью, в момент происшествия пешеходов на мосту не было.

- Движение на участке дороги, где произошло ДТП, перекрыто, сотрудники ГИБДД направляют автомобилистов по имеющимся путям объезда, - уточнили в ГИБДД.

Сейчас на место аварии выехали руководители управления регионального ГИБДД во главе с начальником Алексеем Кисляковым.

Извлекать тело водителя из под упавшей конструкции будут специалисты дорожных служб. Они поднимут упавший мост при помощи техники. Помогать в этой операции будут сотрудники Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

- После подъема упавших конструкций они деблокируют водителя грузового автомобиля, - уточнили в ГИБДД.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением по важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург». Телефон редакции: (343) 237-25-51; WhatsApp; +7(912) 050-91-07; Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru.