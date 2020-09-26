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Происшествия

Шансов выжить не было: на Эльмаше мать двоих детей выпала из окна

Супруг женщины был дома в момент трагедии
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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ЧП произошло на Эльмаше. Фото: Google maps

ЧП произошло на Эльмаше. Фото: Google maps

Утром 26 сентября в Екатеринбурге на улице Старых Большевиков из окна выпала женщина. Как рассказал «Комсомолке» источник в силовых структурах, в момент трагедии дома был супруг погибшей и двое маленьких детей.

- Следователи СКР лишь недавно завершили осмотр места происшествия. Говорить о том, носила ли смерть криминальный характер, пока рано. К сожалению, шансов выжить при падении с такой высоты у женщины не было, - сообщил инсайдер «КП».

В СУ СКР по Свердловской области пообещали прокомментировать ситуацию позже.

ЧП