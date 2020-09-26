Шансов выжить не было: на Эльмаше мать двоих детей выпала из окна

ЧП произошло на Эльмаше. Фото: Google maps

Утром 26 сентября в Екатеринбурге на улице Старых Большевиков из окна выпала женщина. Как рассказал «Комсомолке» источник в силовых структурах, в момент трагедии дома был супруг погибшей и двое маленьких детей.

- Следователи СКР лишь недавно завершили осмотр места происшествия. Говорить о том, носила ли смерть криминальный характер, пока рано. К сожалению, шансов выжить при падении с такой высоты у женщины не было, - сообщил инсайдер «КП».

В СУ СКР по Свердловской области пообещали прокомментировать ситуацию позже.