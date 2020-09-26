В Свердловской области на коронавирус проверили почти полтора миллиона человек

С этой недели на Среднем Урале открыли для посещения аквапарки и цирки. Фото: Олег УКЛАДОВ

По данным на 25 сентября, за сутки в Свердловской области было проведено 13 579 исследований проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Об этом сообщает региональный оперштаб. За прошлые сутки было обследовано 12 875 человек.

Общее количество проведенных в регионе исследований составляет 1 505 716. Всего обследовано 1 420 759 человек. Напомним, что с этой недели на Среднем Урале открыли для посещения аквапарки и цирки.

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