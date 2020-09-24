От коронавируса умерли еще семь уральцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за минувшие сутки официально подтвердились еще семь смертей от коронавируса. Всего с начала пандемии погибли 587 человек. Кроме того, в сегодняшнюю сводку попал еще 131 случай заражения. Больше всего – в Екатеринбурге (+54).

Общее количество зафиксированных в регионе заболевших – 28299.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

- Состояние 105 госпитализированных оценивается как тяжелое, 98 из них находятся в реанимации, в том числе 52 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в ГКБ №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 407. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, - рассказали в региональном оперштабе.

Но есть и хорошие новости: за все время уральские медики сумели вылечить 21390 человек. Только за сутки из больниц выписали 66 пациентов.

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