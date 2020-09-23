В Екатеринбурге стартует второй этап отопительного сезона Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге начинается второй этап отопительного сезона. Он продлится с 23 по 30 сентября. Тепло должны дать жителям Паркового микрорайона, Ботаники, Пионерского поселка, а также тем горожанам на Уралмаше, Эльмаше и Юго-Западе, кому еще не дали.

Напомним, во время первого этапа в первую очередь подключали объекты соцаильной сферы: детские сады, школы, университеты и больницы. А уже после – жилые дома. Всего, на сегодняшний день, тепло дали в 36% жилых домов и в 83% учреждений соцсферы.

Ранее мы публиковали подробный график отопительного сезона в Екатеринбурге-2020. Его можно посмотреть здесь. Кроме того, накануне городская прокуратура запустила «горячую линию» для тех, кому не дали отопление, хотя, согласно графику, уже должны были.