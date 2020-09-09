График подключения отопления в Екатеринбурге: сентябрь 2020 года

Отопление начнут давать с 15 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

15 сентября 2020 года в Екатеринбурге стартует очередной отопительный сезон. В первую очередь тепло появится в детских садах, школах, больницах и поликлиниках. После этого начнется подача тепла в жилые дома.

Запуск системы отопления специалисты ЕТК проведут в несколько этапов.

Первый этап: с 15 по 22 сентября

ВЕРХ-ИСЕТСКИЙ РАЙОН

Центр: улицы Попова, Шейкмана, Московская, Антона Валека, набережная Рабочий молодежи, Февральской революции, проспект Ленина, улицы 8 Марта, ВИЗ-бульвар, Папанина, Крылова, Хомякова и Юмашева.

Заречный: улицы Черепанова, Бебеля, Готвальда, Опалихинская, Колмогорова.

ВИЗ: Ключевская, Токарей, Татищева, Крауля, Викулова, Заводская.

Юго-Запад: Ясная, Черкасская, Белореченская, Репина, Шаумяна, Зоологическая, Серафимы Дерябиной, Соболева, микрорайон Широкая речка.

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ РАЙОН

Уралмаш: проспект Космонавтов, Ильича, Бакинских комиссаров, Ломоносова, Победы, Ломоносова, Стахановская, Кировградская, Машиностроителей.

Эльмаш: проспект Космонавтов, Фрезеровщиков, Стачек, Войкова, Шефская, Красных командиров.

Вокзальный: улицы Гражданская и Машинистов.

Центр: улицы Азина, Маршала Жукова, братьев Быковых, Свердлова, Вайнера, Мамина-Сибиряка, Шеквченко, Луначарского.

Завокзальный: улицы Ереванская, Летчиков, Пилотная, Завокзальная, Артинская.

Сортировка: улицы Софьи Перовской, Пехотинцев, Техническая, Бебеля, Таватуйская, Седова, Билимбаевская, Кунарская.

КИРОВСКИЙ РАЙОН

ЖБИ: Сиреневый бульвар, 40 лет Комсомола, Новгородцевой, Сыромолотова.

Центр: улицы Ленина, Первомайская, Шевченко, Луначарского, Бажова, Горького, Карла Либкнехта, Мичурина, Толмачева, Тургенева.

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

Центр: улицы Ленина, Московская, Шейнкмана, Попова, Вайнера, Хохрякова, Пушкина, Толмачева, Воеводина, Добролюбова, Горького, переулки Банковский и Театральный.

Юго-Запад: улицы Серафимы Дерябиной, Чкалова, Громова, Амундсена, Бардина, Волгоградская, начдива Онуфриева, Московская, Решетникова.

Подключение пройдет в два этапа Фото: Алексей БУЛАТОВ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Сибирский тракт, Синие камни.

Центр: Красноармейская, Декабристов, Белинского, Луначарского, Тверитина, Карла Либкнехта, Бажова, Энгельса.

Города Верхняя Пышма и Березовский.

Второй этап: с 23 по 30 сентября

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ РАЙОН

Эльмаш: улицы Стачек, Электриков, Фронтовых бригад, Даниловская, Ползунова, Замятина, Бабушкина.

Уралмаш: Коммунистическая, Новаторов и Бакинских комиссаров.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН

Улицы Стрелочников, Челюскинцев и Вокзальная.

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Улицы Щорса, Машинная, Саввы Белых, Тверитина, Восточная и Ткачей.

КИРОВСКИЙ РАЙОН

Пионерский поселок: улицы Данилы Зверева, Омская, Уральская, Учителей, Сулимова, Пионеров, Советская, Июльская и переулок Парковый.

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

Автовокзал: улицы Большакова, Серова, Сурикова, Фурманова, Щорса, Цвиллинга, Чапаева, Степана Разина, Фрунзе.

Юго-Запад: улицы Бардина, Громова, Онуфриева.

ЧКАЛОВСКИЙ РАЙОН

Ботаника: улицы Родонитовая, Шварца, Крестинского.

Улицы Машинная, Чайковского.

ВЕРХ-ИСЕТСКИЙ РАЙОН

Юго-Запад: улицы Белореченская, Чкалова, Посадская, Гурзуфская.

ПОДЛЮКЧЕНИЕ ОТ ЛОКАЛЬНЫХ КОТЕЛЬНЫХ

Первый этап с 15 по 22 сентября

ВЕРХ-ИСЕТСКИЙ РАЙОН: поселок Медный - Медная, 1. Поселок Широкая речка - Удельная, 8б.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН: ДМБ №9 – Решетская, 51, Минометчиков 13, Коуровская 22, Решетская 55, Привокзальная 17, поселок Шувакиш – Школьная 4, поселок Северка – Мира 27а, Кишиневская 56, поселок Северка – Комсомольская 16а.

КИРОВСКИЙ РАЙОН: Мурзинская 1б, Проезжая 173а, Изоплитная 23а, Краснодарская 34а.

ОКТЯБРЬСКИЙ: поселок Исток – Каменотесов 11а, Ремонтный 10, Бахчиванджи 40.

ЧКАЛОВСКИЙ: поселок Рудный – Адмирала Ушакова 23б, Алтайская 64а, Бисертская 132, Жуковского 1, 8 Марта 202, поселок Горный щит: Ленина 50, Елизаветинское шоссе 3, Складской 4, Окраинная 48.

Второй этап с 23 по 30 сентября

Московский тракт 22 километр, Московский тракт 11 километр, поселок Северка, Стрелочников 6, Первомайская 71б, Петропавловская 45а, Базовый 62, Аграрная 67а, Луганская 27, Стачек 29, поселок Садовый – Верстовая 2а.

Поселок Широкая речка – КЭЧ, станция Сысерть – Школьная, 9а, поселок Широкая речка – Центральная 12б, поселок Полеводство – Животноводов 16а, поселок Шабровский – Садовая 8а.