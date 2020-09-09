График подключения отопления в Екатеринбурге: сентябрь 2020 года

Отопление начнут давать с 15 сентября
Фото: Алексей БУЛАТОВ
15 сентября 2020 года в Екатеринбурге стартует очередной отопительный сезон. В первую очередь тепло появится в детских садах, школах, больницах и поликлиниках. После этого начнется подача тепла в жилые дома.
Запуск системы отопления специалисты ЕТК проведут в несколько этапов.
Первый этап: с 15 по 22 сентября
ВЕРХ-ИСЕТСКИЙ РАЙОН
Центр: улицы Попова, Шейкмана, Московская, Антона Валека, набережная Рабочий молодежи, Февральской революции, проспект Ленина, улицы 8 Марта, ВИЗ-бульвар, Папанина, Крылова, Хомякова и Юмашева.
Заречный: улицы Черепанова, Бебеля, Готвальда, Опалихинская, Колмогорова.
ВИЗ: Ключевская, Токарей, Татищева, Крауля, Викулова, Заводская.
Юго-Запад: Ясная, Черкасская, Белореченская, Репина, Шаумяна, Зоологическая, Серафимы Дерябиной, Соболева, микрорайон Широкая речка.
ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ РАЙОН
Уралмаш: проспект Космонавтов, Ильича, Бакинских комиссаров, Ломоносова, Победы, Ломоносова, Стахановская, Кировградская, Машиностроителей.
Эльмаш: проспект Космонавтов, Фрезеровщиков, Стачек, Войкова, Шефская, Красных командиров.
Вокзальный: улицы Гражданская и Машинистов.
Центр: улицы Азина, Маршала Жукова, братьев Быковых, Свердлова, Вайнера, Мамина-Сибиряка, Шеквченко, Луначарского.
Завокзальный: улицы Ереванская, Летчиков, Пилотная, Завокзальная, Артинская.
Сортировка: улицы Софьи Перовской, Пехотинцев, Техническая, Бебеля, Таватуйская, Седова, Билимбаевская, Кунарская.
КИРОВСКИЙ РАЙОН
ЖБИ: Сиреневый бульвар, 40 лет Комсомола, Новгородцевой, Сыромолотова.
Центр: улицы Ленина, Первомайская, Шевченко, Луначарского, Бажова, Горького, Карла Либкнехта, Мичурина, Толмачева, Тургенева.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
Центр: улицы Ленина, Московская, Шейнкмана, Попова, Вайнера, Хохрякова, Пушкина, Толмачева, Воеводина, Добролюбова, Горького, переулки Банковский и Театральный.
Юго-Запад: улицы Серафимы Дерябиной, Чкалова, Громова, Амундсена, Бардина, Волгоградская, начдива Онуфриева, Московская, Решетникова.
Подключение пройдет в два этапа
Фото: Алексей БУЛАТОВ
ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН
Сибирский тракт, Синие камни.
Центр: Красноармейская, Декабристов, Белинского, Луначарского, Тверитина, Карла Либкнехта, Бажова, Энгельса.
Города Верхняя Пышма и Березовский.
Второй этап: с 23 по 30 сентября
ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ РАЙОН
Эльмаш: улицы Стачек, Электриков, Фронтовых бригад, Даниловская, Ползунова, Замятина, Бабушкина.
Уралмаш: Коммунистическая, Новаторов и Бакинских комиссаров.
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН
Улицы Стрелочников, Челюскинцев и Вокзальная.
ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН
Улицы Щорса, Машинная, Саввы Белых, Тверитина, Восточная и Ткачей.
КИРОВСКИЙ РАЙОН
Пионерский поселок: улицы Данилы Зверева, Омская, Уральская, Учителей, Сулимова, Пионеров, Советская, Июльская и переулок Парковый.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
Автовокзал: улицы Большакова, Серова, Сурикова, Фурманова, Щорса, Цвиллинга, Чапаева, Степана Разина, Фрунзе.
Юго-Запад: улицы Бардина, Громова, Онуфриева.
ЧКАЛОВСКИЙ РАЙОН
Ботаника: улицы Родонитовая, Шварца, Крестинского.
Улицы Машинная, Чайковского.
ВЕРХ-ИСЕТСКИЙ РАЙОН
Юго-Запад: улицы Белореченская, Чкалова, Посадская, Гурзуфская.
ПОДЛЮКЧЕНИЕ ОТ ЛОКАЛЬНЫХ КОТЕЛЬНЫХ
Первый этап с 15 по 22 сентября
ВЕРХ-ИСЕТСКИЙ РАЙОН: поселок Медный - Медная, 1. Поселок Широкая речка - Удельная, 8б.
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН: ДМБ №9 – Решетская, 51, Минометчиков 13, Коуровская 22, Решетская 55, Привокзальная 17, поселок Шувакиш – Школьная 4, поселок Северка – Мира 27а, Кишиневская 56, поселок Северка – Комсомольская 16а.
КИРОВСКИЙ РАЙОН: Мурзинская 1б, Проезжая 173а, Изоплитная 23а, Краснодарская 34а.
ОКТЯБРЬСКИЙ: поселок Исток – Каменотесов 11а, Ремонтный 10, Бахчиванджи 40.
ЧКАЛОВСКИЙ: поселок Рудный – Адмирала Ушакова 23б, Алтайская 64а, Бисертская 132, Жуковского 1, 8 Марта 202, поселок Горный щит: Ленина 50, Елизаветинское шоссе 3, Складской 4, Окраинная 48.
Второй этап с 23 по 30 сентября
Московский тракт 22 километр, Московский тракт 11 километр, поселок Северка, Стрелочников 6, Первомайская 71б, Петропавловская 45а, Базовый 62, Аграрная 67а, Луганская 27, Стачек 29, поселок Садовый – Верстовая 2а.
Поселок Широкая речка – КЭЧ, станция Сысерть – Школьная, 9а, поселок Широкая речка – Центральная 12б, поселок Полеводство – Животноводов 16а, поселок Шабровский – Садовая 8а.