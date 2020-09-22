Прокуратура Екатеринбурга запустила «горячую линию» для тех, кому не дали тепло

В регионе завершается первый этап отопительного сезона Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области сегодня, 22 сентября, заканчивается первый этап отопительного сезона. В первую очередь в регионе подключали объекты социальной сферы: школы, детские сады и больницы. На сегодняшний день в Екатеринбурге тепло дали в 3259 жилых домах.

Прокуратура Екатеринбурга организовала специальную «горячую линию» для тех, кому вовремя не подключили отопление.

- В своих обращениях гражданам необходимо указывать конкретный адрес проживания (либо реквизиты социального объекта) и контактный телефон, УК, обслуживающую дом и суть проблемы, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Позвонить и пожаловаться на холодные батареи можно по телефону: 8 (343) 229-59-24.