Косолапо удирает: на улицах уральского города заметили медвежонка

Фото: читатель "КП"
В последние несколько месяцев жители разных районов Свердловской области стали замечать на улицах своих городов и деревень медведей. Они выходят из леса и бродят по улицам в поисках еды. Подобные случаи произошли в разное время в Березовском, в поселке Лосиный, в Североуральске и вот теперь в Реже.
Фотографиями поделился читатель «Комсомолки».
- В Реже сегодня по улицам – почти в центре! – бегает медвежонок! – написали нам.
Животное заметили сразу в нескольких районах города. Сейчас животное прогнали обратно в лес. По фотографиям видно, как он косолапо удирает от машин.
К ЧИТАТЕЛЮ
Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».
Телефон редакции: (343) 237-25-51
WhatsApp: +7(912) 050-91-07
Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru