Косолапо удирает: на улицах уральского города заметили медвежонка

Фото: читатель "КП"

В последние несколько месяцев жители разных районов Свердловской области стали замечать на улицах своих городов и деревень медведей. Они выходят из леса и бродят по улицам в поисках еды. Подобные случаи произошли в разное время в Березовском, в поселке Лосиный, в Североуральске и вот теперь в Реже.

Фотографиями поделился читатель «Комсомолки».

- В Реже сегодня по улицам – почти в центре! – бегает медвежонок! – написали нам.

Животное заметили сразу в нескольких районах города. Сейчас животное прогнали обратно в лес. По фотографиям видно, как он косолапо удирает от машин.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51

WhatsApp: +7(912) 050-91-07

Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru