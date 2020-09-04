«Размером с небольшую корову»: в парке под Екатеринбургом заметили медведя

Похожего мишку заметили в конце августа в окрестностях Березовского. Фото: Сергей Стуков

В лесопарке «Тропа здоровья» в Березовском, что под Екатеринбургом, местные жители заметили медведя. Об этом они рассказали в соцсетях, после чего информацию передали в администрацию города. Животное встретили уже поздно вечером, около 21:30.

- Пошла прогуляться по велотрассе. Она сегодня почему-то не освещается. Шла в горку позади частных домов, светила фонариком вперед. Примерно метрах в семи от себя впереди увидела медведя, - рассказала местная жительница. – Оцепенела от ужаса на секунду и бросилась бежать. Он размером с небольшую корову, только ниже. Только потом осознала, почему лаяли собаки.

В последнее время в разных точках Свердловской области местные жители стали замечать медведей, которые выходят к людям. Не так давно животное попало на фотоловушку также недалеко от Березовского – в лесу в районе поселка Лесной.

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