На запах свежих булочек: в Североуральске к горожанам вышел медвежонок

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Жители Североуральска минувшим вечером заметили на улицах своего города весьма необычную картину – рядом с домами гулял небольшой медведь. Животное вышло из леса и бегало рядом со школой, жилыми домами и даже булочной. «Прибежал на запах свежих булочек», - написали очевидцы в сообществе «Подслушано Североуральск».

Для того, чтобы изловить медведя, местные жители вызвали правоохранителей, а те, в свою очередь, позвали на подмогу охотников, которые и застрелили животное, погоняв его по улицам города. Как оказалось позже, медведь был еще совсем маленьким медвежонком.

Недалеко от Екатеринбурга, в районе города Березовский, в лесу и лесопарке тоже можно было встретить гуляющих медведей. Об этом мы рассказывали здесь.