Кричали в спину гадости: в Екатеринбурге избили представителей ЛГБТ

Молодые люди написали заявление в полицию по факту нападения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ранним утром 19 сентября в центре Екатеринбурга пятеро парней напали и избили представителей ЛГБТ. Все произошло в районе 8:00, когда два молодых человека выходили из кафе. Они услышали, как им в спину начали кричать оскорбления из-за нетрадиционного внешнего вида.

Информацию «Комсомолке» подтвердила юрист Ресурсного центра ЛГБТ, куда обратились пострадавшие, Анна Плюснина.

- Все произошло утром. Один из пострадавших – дизайнер уральского бренда одежды Unique Андрей Аллегров. Кажется, ему сломали нос. Ребята сразу вызвали полицию. Насколько я поняла, один из нападавших уже не первый раз за подобное привлекался, - рассказала Анна. – Ребята подали заявление в полицию, часа четыре прождали в отделении следователя, после чего уехали на медосвидетельствование.

По словам Анны, сейчас связаться с пострадавшими не получается – их телефоны отключены.

Андрею Аллегрову сломали нос. Фото: clothesbyunique в Instagram

«Комсомолка» обратилась за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там информацию подтвердили.

- По данному факту в ОП №7 УМВД России по Екатеринбургу проводится проверка, устанавливаются очевидцы и выясняются обстоятельства. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, - рассказали в ведомстве.

Не так давно мы рассказывали о еще одном схожем конфликте: во время проведения «Уральской недели гордости» по центральным улицам Екатеринбурга ходили отряды казаков, которые ловили представителей ЛГБТ и угрожали им. Так произошло с волонтером фестиваля «Стенограффия» и студентом-второкурсником УрФУ.