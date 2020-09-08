«Готовы официально извиниться»: в Екатеринбурге казаки напали на волонтера «Стенограффии» из-за фиолетовой линии

Волонтер Юлия, на которую напали казаки. Фото: Дмитрий Чабанов

Минувшим вечером на центральных улицах Екатеринбурга заметили отряды казаков – они патрулировали улицы города и искали представителей ЛГБТ-сообщества, чтобы рассказать им о духовных ценностях. А все из-за того, что в столице Урала идет «Неделя гордости», которую организовал местный Ресурсный центр ЛГБТ.

Параллельно с ним появился еще один фестиваль, пропагандирующий семейные ценности, «Скрепа», организованный Фондом святой Екатерины и движением «Сорок сороков».

И вчера, 7 сентября, у казаков произошли сразу две стычки с горожанами – одна со студентом УрФУ Александром Зиновьевым, а вторая – с волонтером стрит-арт фестиваля «Стенограффия» Юлией. Во втором случае девушка в центре Екатеринбурга очищала фиолетовую линию, которая ведет по всем стрит-артам города.

- Мы вчера нашим волонтерам дали задание очистить QR-коды, которые расположены на фиолетовой разметке. Юлия пошла все это делать. И когда она чистила, к ней подошли казаки, и начали откровенно ее доставать, наезжали на нее. Типа, какое право она имеет тут находиться и что-либо делать. Обвинили ее в том, что она принадлежит ЛГБТ-сообществу, и что на фестивале «Стенограффия» все такие, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе фестиваля. – Юля, бедная, все в слезах была. Чудо, что ее заметил наш фотограф, он ее забрал и вернул к нам в офис. Ей было очень страшно!

По словам руководителя пресс-службы, казаки волонтера не трогали, но «тыкали в лицо удостоверением, снимали на телефон, и таким давлением довели до слез».

«КП-Екатеринбург» поговорила с атаманом Уральского казачьего войска Олегом Сененко, чтобы выяснить, что же произошло. По его словам, казаки не разобрались в ситуации. И сейчас готовы официально принести извинения девушке-волонтеру.

- Они готовы официально принести свои извинения, потому что девочка действительно оказалась здесь не причем. Казаки не разобрались в ситуации. Надо было этот QR-код сканировать и посмотреть, что она делает, - объяснил Сененко. – К сожалению, даже не у всех казаков телефоны такие есть.