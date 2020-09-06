Из-за фестиваля ЛГБТ в Екатеринбурге проведут Неделю традиционных семейных ценностей

Фестиваль приурочили к празднику святых Петра и Февронии Фото: Тимур ХАНОВ

В Екатеринбурге в противовес неделе гордости ЛГБТ проведут Неделю традиционных семейных ценностей. Организаторами выступают «Сорок Сороков» и Фонд святой Екатерины. Неделя «Скрепа» пройдет на Плотинке с 7 по 13 сентября.

- Одно из главных направлений деятельности нашей организации – это защита традиционных семейных ценностей. Мы давно мечтали реализовать подобный проооект и рады, что нашли единомышленников в Екатеринбурге. Пришло время создавать крепкие многодетные семьи, а не вымирать, - рассказал Андрей Кормухин, координатор организации «Сорок Сороков».

Завершится фестиваль концертом Ольги Кормухиной (сестры главы организации) и ее мужа Алексея Белова.