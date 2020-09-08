«Это крик души!»: атаман Уральского казачьего войска – о том, зачем казаки ловят представителей ЛГБТ

Фото: Олег Сененко в Facebook / Александр Зиновьев во "ВКонтакте"

Вчера на центральные улицы Екатеринбурга вышли казаки. Они патрулировали город небольшими группами и останавливали всех, кто хоть как-то выглядел иначе, чем остальные – крашеные волосы, пирсинг, татуировки. Дело в том, что на этой неделе в столице Урала началась «Неделя гордости», которую анонсировал местный Ресурсный центр ЛГБТ. Параллельно с ним Фонд святой Екатерины и движение «Сорок сороков» организовали свой фестиваль, пропагандирующий семейные ценности, «Скрепа».

И за один день произошли сразу две стычки казаков с горожанами – с волонтером стрит-арт фестиваля «Стенограффия», которая в центре Екатеринбурга очищала фиолетовую разметку, ведущую по стрит-артам города, и со студентом УрФУ.

Волонтер фестиваля "Стенограффия" Юля. Фото: Дмитрий Чабанов

Последнего зовут Александр Зиновьев, он учится на втором курсе факультета журналистики. И вечером 7 сентября, когда он возвращался после пар домой, прогуливаясь по центру Екатеринбурга, к нему подошли два казака – их зацепил яркий вид парня: обесцвеченная прядь волос, серьга с бриллиантом в ухе и большие белые наушники. Как только Александр остановился, у него спросили: «Чего это ты тут вырядился?». После этого между ними произошел следующий диалог [он описан самим Александром – прим. ред.]:

- Просто так. Всегда так одеваюсь.

- Чё, из этих?

- Нет. Можно я пойду, я опаздываю, – пытаюсь я выйти из ситуации.

- Ты вообще знаешь, что мы тут контролируем пропаганду «гейства» среди народа?

Достают какие-то удостоверения, начинают вертеть ими перед лицом. Краем глаза прочитал, что они принадлежат к какому-то «Уральскому добровольному казачьему корпусу» или что-то в этом роде.

- Ну а мне какое дело? Как хочу, так и одеваюсь. Вам какое вообще дело?, – начинаю раздражаться.

Второй, который все время молчал, вдруг выдает:

- Да вяжи его, сто пудов из этих!

Ситуация приняла угрожающий оборот. Связываться с двумя бугаями я не планировал – у нас разные весовые категории. Решение пришло мгновенно.

- Нет, меня повяжут вон те полицейские, если я что-то нарушил.

После этого казаки отвлеклись на выдуманных полицейских, а сам Александр сумел уйти.

Фото: Александр Зиновьев в Instagram

- У меня есть два главных вопроса к «казакам». Во-первых, кто вам дал право просить «пояснить за вид»? У нас в стране, насколько я знаю, нет законов, ограничивающих ношение какой-либо одежды. Во-вторых, какого черта вы в принципе угрожаете кого-то «вязать»?! – Недоумевает Александр. – Вы тут не полиция, не Росгвардия и не армия. Да и не казаки вы… Реальные казаки, которые живут испокон веков на Дону или Кубани, таким бредом не занимаются. Это только ваша, «казачья» прерогатива. «Казаки» и казаки – большая разница. Я имею право одеваться так, как хочу. И если я что-то нарушу, то об этом мне скажут правоохранители, а не вы.

«КП-Екатеринбург», чтобы разобраться в ситуации, поговорила с атаманом Уральского казачьего войска Олегом Сененко и выяснила, зачем казаки патрулируют центр города. По его словам, никакого общего приказа от атаманов не было. И те, кого минувшим вечером можно было заметить на улицах города, сами решили проявить инициативу.

- Казаки – самоорганизующиеся люди. И если они видят какую-то несправедливость, они могут даже без приказа атамана собраться и обсудить какие-то вопросы. В Екатеринбург приехали казаки даже из других областей, насколько мне известно, - заявил Сененко. – От меня лично никаких приказов не исходило. Я считаю, что для этого есть полиция и прокуратура. Это их долг. Но суть даже не в этом. Казаки вышли как родители, вы понимаете? Казаки всегда стояли на страже духовных ценностей – это их крик души. Они не вышли, чтобы кого-то погонять.

По словам атамана Олега Сененко, казаки никого задерживать не будут – для этого есть силовые структуры. Их цель – донести до горожан духовные ценности.