На Среднем Урале от коронавируса умерли еще четверо Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за минувшие сутки от коронавируса умерли еще четыре человека. Всего, таким образом, в регионе 483 смерти. В сегодняшнюю сводку также попали 123 новых случая заражения. Больше всего – в Екатеринбурге (+90).

Общее число заболевших на Среднем Урале – 26286.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

- Состояние 93 госпитализированных оценивается как тяжелое, 83 из них находится в реанимации, в том числе 43 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в ГКБ №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 335. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, - рассказали в региональном оперштабе.

Кроме того, за все время пандемии уральским медикам удалось вылечить 20424 человека. Только за сутки из больниц выписали 60 пациентов.

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