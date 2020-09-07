На Среднем Урале продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, до 14 сентября включительно. Соответствующий указ подписал глава региона Евгений Куйвашев. Он уже опубликован на официальном портале правовой информации и вступает в силу с 8 сентября.

Напомним, на Среднем Урале работают почти все сферы: открыты ТЦ и фитнес-центры, точки общепита, библиотеки, музеи. А с 9 сентября снова открываются концертные площадки, кинотеатры и театры.

При этом в регионе на сегодняшний день 26 163 заболевших, из этого числа 20 364 полностью поправились. Еще 479 человек погибли.