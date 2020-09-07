Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 7 сентября 2020 года

На Среднем Урале тепло, большинство жителей ходят без масок Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 125 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 63 случая – зарегистрированы в уральской столице.

Остальные случаи COVID-19 подтверждены у жителей Каменска-Уральского, Нижнего Тагила, Первоуральска, Кушвы, Серова, Ревды, Ирбита, Ивделя, Сухого Лога, Бисерти, Березовского, Нижней Туры, Бисерти, Верхней Пышмы, Красноуфимска, Качканара и других населенных пунктов Свердловской области.

Таким образом, общее число заболевших COVID-19 на Среднем Урале с начала пандемии составило 26 163, из которых 20 364 полностью справились с инфекцией. Только за прошедшие сутки диагноз сняли у 61 человека.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Тем не менее, на данный момент состояние 84 госпитализированных пациентов остается тяжелым, из них 74 человека размещены в палатах реанимации, 41 – подключены к аппаратам ИВЛ.

За сутки зарегистрированы два новых случая смерти от коронавируса. Общее число жертв пандемии в регионе составило 479 человек.

Отметим, что с 9 сентября в Свердловской области открываются концертные залы, театры и кинотеатры. Также в очном формате начался учебный год в вузах, техникумах и школах. В учебных заведениях соблюдаются все меры предосторожности.

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