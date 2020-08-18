Суд решит, будут ли присяжные решать судьбу уктусского стрелка

Сегодня в Свердловском областном суде состоится предварительное слушание по уголовному делу Алексея Александрова, обвиняемого в убийстве двух девушек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня в Свердловском областном суде состоится предварительное слушанье по делу об убийстве двух девушек на склоне горы Уктус. На скамье подсудимых екатеринбуржец Алексей Александров – инженер завода имени Калинина.

По версии следствия, 25 августа 2018 года Александров из хулиганских побуждений расстрелял Ксению Солтанову и Наталью Кузнецову. К убийству мужчина готовился несколько месяцев, а в качестве орудия убийства выбрал модернизированную пневматическую винтовку.

Поймать подозреваемого удалось лишь в декабре 2019 года. Как рассказал «КП» руководитель первого отдела по особо важным делам СУ СКР по Свердловской области Сергей Мальцев, Александров «засветился» на форуме любителей оружия.

- Анализировались многочисленные оружейные форумы. Данный человек «засветился» там своей активностью. Он, в частности, обсуждал вопрос настройки ствола. А полуавтоматическая пневматика, к тому же такого калибра - довольно специфический сегмент, - рассказывает Мальцев.

Александрову грозит вплоть до пожизненного срока.

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