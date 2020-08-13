День города-2020 обойдется Екатеринбургу в 14 миллионов рублей

В этот раз праздник будем смотреть в интернете Фото: Алексей БУЛАТОВ

15 августа 2020 года Екатеринбург отметит свой 297-й день рождения. В условиях пандемии коронавируса праздник перевели в режим онлайн – большую часть мероприятий будут транслировать на интернет-площадках. При этом, горожанам решили не отказывать в традиционном салюте, который проведут с трех площадок.

Общий бюджет праздника обойдется городской казне в приличную сумму.

Традиционный салют горожанам все-таки покажут Фото: Алексей БУЛАТОВ

– В этом году на организацию праздника потрачено около 14 миллионов рублей. Это в два раза меньше, чем в прошлом году, – рассказал начальник Управления культуры Администрации города Екатеринбурга, Илья Марков. – Но мы сделали все, чтобы наш онлайн-эксперимент был красочным и ярким. Я призываю с пониманием отнестись к нашей затее. Понимаю, что хочется вживую. Но давайте в этом году встретим так. А в будущем уже наверстаем.

Горожан своими хитами поздравят "Чайфы" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, что для жителей Екатеринбурга выступит группа «Чайф». Концерт проведут на крыше мэрии города.

Полную программу празднования Дня города-2020 в Екатеринбурге смотрите здесь.

Об особенностях праздника мэр Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал «КП-Екатеринбург».

Прогноз от синоптиков на 15 августа 2020 года в Екатеринбурге.

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