День города-2020 обойдется Екатеринбургу в 14 миллионов рублей

В этот раз праздник будем смотреть в интернете
Фото: Алексей БУЛАТОВ
15 августа 2020 года Екатеринбург отметит свой 297-й день рождения. В условиях пандемии коронавируса праздник перевели в режим онлайн – большую часть мероприятий будут транслировать на интернет-площадках. При этом, горожанам решили не отказывать в традиционном салюте, который проведут с трех площадок.
Общий бюджет праздника обойдется городской казне в приличную сумму.
Традиционный салют горожанам все-таки покажут
Фото: Алексей БУЛАТОВ
– В этом году на организацию праздника потрачено около 14 миллионов рублей. Это в два раза меньше, чем в прошлом году, – рассказал начальник Управления культуры Администрации города Екатеринбурга, Илья Марков. – Но мы сделали все, чтобы наш онлайн-эксперимент был красочным и ярким. Я призываю с пониманием отнестись к нашей затее. Понимаю, что хочется вживую. Но давайте в этом году встретим так. А в будущем уже наверстаем.
Горожан своими хитами поздравят "Чайфы"
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Напомним, что для жителей Екатеринбурга выступит группа «Чайф». Концерт проведут на крыше мэрии города.
Полную программу празднования Дня города-2020 в Екатеринбурге смотрите здесь.
Об особенностях праздника мэр Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал «КП-Екатеринбург».
Прогноз от синоптиков на 15 августа 2020 года в Екатеринбурге.
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