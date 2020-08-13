«Впервые играем на крыше мэрии Екатеринбурга»: Владимир Шахрин рассказал о концерте в День города

"Чайф" готовят необычный подарок горожанам Фото: Алексей БУЛАТОВ

15 августа 2020 года Екатеринбург отметит День города. Праздник пройдет в необычном формате из-за пандемии коронавируса. Большая часть торжеств в этом году пройдет в онлайн формате, чтобы не создавать столпотворения в центре уральской столицы.

Горожане решили не оставлять без традиционных для этого дня гала-концерта и салюта. Главными хэдлайнерами музыкального вечера 15 августа станут музыканты группы «Чайф». Рок-музыканты выступят на крыше администрации Екатеринбурга, концерт будут транслировать в интернете и по телевизору с камеры, закрепленной на квадрокоптер.

О подготовке к концерту рассказал лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин.

- Для группы «Чайф» это знаковое событие, эпохальное. На крыше мэрии, прямо под часами будет часовой концерт. Мы уже репетируем программу из главных хитов, которые прозвучат на фоне новой, непривычной картинки. Будет летать камера на квадрокоптере, - рассказывает рок-музыкант

Онлйан-концерт пройдет на крыше мэрии Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам Шахрина, никакой специальной сцены на крыше мэрии устанавливать не будут.

- Сцена – весь город. Ждем от природы подарка ко Дню города – чтобы не пошел дождь. Уверен, что так оно и будет, - заверил лидер группы «Чайф».

Полную программу празднования Дня города-2020 в Екатеринбурге смотрите здесь.

Об особенностях праздника мэр Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал «КП-Екатеринбург».

Прогноз от синоптиков на 15 августа 2020 года в Екатеринбурге.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

День города 2020 в Екатеринбурге: полная программа мероприятий. День города 2020 в Екатеринбурге: что покажут горожанам (подробнее)

Погода на День города 2020 в Екатеринбурге: рассказывают синоптики. Главный вопрос – будет ли дождь (подробнее)

Как пройдет День города 2020 в Екатеринбурге: отвечает Александр Высокинский. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал о том, как город отпразднует 297-й день рождения (подробнее)