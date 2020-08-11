Погода на День города 2020 в Екатеринбурге: рассказывают синоптики

На День города в 2020 году в Екатеринбурге будет прохладно Фото: Алексей БУЛАТОВ

На День города 2020 в Екатеринбурге будет пасмурная погода, но без дождей. Об этом рассказала главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко.

Дожди прекратятся в Екатеринбурге уже 12 августа, и постепенно вернется тепло. Температуру в конце августа обещают до 26 градусов. 15 августа 2020 года в Екатеринбурге столбики термометров не поднимутся выше отметки в +17 градусов.

- Период, включая вторую декаду, будет неустойчивым, прохладным и пасмурным. Температура воздуха до 20 августа вряд ли превысит 20 градусов. В дневные часы ожидается 14 градусов, ночью - от 4 до 10 градусов. Это на два градуса ниже климатической нормы, - объясняет Галина Шепоренко. - Есть надежда, что третья декада принесет нам более комфортную погоду. Осадков будет немного, и температура повысится до 22 - 26 градусов. Будут более благоприятные условия.

Большая часть торжественных мероприятий пройдет онлайн Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, что в День города 2020 в Екатеринбурге большая часть мероприятий пройдет онлайн из-за пандемии коронавируса. Между тем, горожане смогут увидеть салют в 22:30. Его покажут с трех точек: с набережной Городского пруда со стороны станции метро «Динамо», от парка «Уралмаш» и от Преображенского парка в микрорайоне Академический.

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