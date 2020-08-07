Пожар в заповеднике «Денежкин Камень» полностью потушили

Фото: Юлия Петренко, Российское отделение "Гринпис"

С 17 июля в Свердловской области горел известный заповедник «Денежкин Камень». Спустя две недели пожар был локализован на площади 120 гектаров. Для устранения огня потребовалась помощь вертолетов МЧС и Уральской базы авиационной охраны лесов. Сегодня стало известно, что пожар полностью потушен.

Шесть сотрудников заповедника и три волонтера еще неделю после того, как огонь был локализован оставались на месте и обходили пожар по периметру. Они проверяли, нет ли очагов, которые могут разгореться и привести к возобновлению пожара - распиливали тлеющие деревья и завалы. За последние четыре дня не отмечено горения, тления или задымления.

- Он был проверкой всего - нашей готовности, оперативности взаимодействия ведомств, сплочённости коллектива. Он научил нас многому, не только способам тушения. У нас замечательная команда - и полевая, и тыловая, - рассказала директор заповедника «Денежкин Камень» Анна Квашнина. - У нас отличные, верные друзья - они пришли на помощь в беде и встали с нами рядом. Мы благодарны всем, кто помог нам, и как только закончим ближайшие пожарные дела, будем писать всем благодарности.

Последние кто оставался на месте пожара покинут заповедник завтра. Когда базовый лагерь будет разобран, начнется исследование на предмет ущерба лесу.

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