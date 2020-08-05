2020-08-05T06:45:15+03:00
Общество

Заговорили снова: стоимость второй ветки метро в Екатеринбурге выросла до 90 миллиардов

Изначально сумма была на 10 миллиардов меньше
Мария Трапезникова
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Стоимость второй ветки метро в Екатеринбурге выросла до 90 миллиардовСтоимость второй ветки метро в Екатеринбурге выросла до 90 миллиардовФото: Алексей БУЛАТОВ
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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский озвучил примерную стоимость строительства второй ветки метро. Она увеличилась до 90 миллиардов рублей. При том, что ранее сумма была несколько меньше – порядка 80 миллиардов.

- Мы делаем все для того, что привлечь дополнительные средства. Делаем очередной объем проектирования, чтобы можно было подтвердить серьезность наших намерений перед областными и федеральными коллегами, - заявил в эфире «Студии 41» глава города. – Эта ветка будет стоить порядка 90 миллиардов рублей, но нам без этой ветки транспортный каркас города с многомиллионным населением не создать.

О второй ветке метро Екатеринбург грезит уже очень-очень давно. В январе этого года Александр Высокинский озвучил, когда все-таки начнется строительство – котлован начнут рыть в 2022 году, а само строительство займет примерно 5-8 лет.

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Сквер в центре Екатеринбурга разрушат ради второй ветки метро. Вокруг новой ветки метро в Екатеринбурге до сих пор не утихают споры. Есть уже план строительства и проект, но не доработанный. Сегодня, 21 августа, мэр города Александр Высокинский провел выездное совещание по вопросу строительства второй ветки. Градоначальник заявил, для этого придется пожертвовать парковой зоной. (Подробнее)

Мэр Александр Высокинский о второй ветке метро: «Ее проект будет стоить больше миллиарда». На промышленной выставке Иннопром, которая проводится в эти дни в Екатеринбурге, власти города затронули старую тему строительства второй ветки метро. На встрече с журналистами мэр Александр Высокинский отметил, что еще при жизни современников численность населения города превысит два, а то и три миллиона, в связи с чем транспортную систему нужно развивать именно с точки зрения развития метрополитена. (Подробнее)

«В 90-е годы Москва хоть что-то давала, сейчас нет»: как Екатеринбург отстаивает возможность получить вторую ветку метро. Подземку сегодня строят в Африке, Латинской Америке и Пакистане. Но не на Урале (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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