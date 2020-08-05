Заговорили снова: стоимость второй ветки метро в Екатеринбурге выросла до 90 миллиардов

5 Авг. 2020 2020-08-05T06:45:15+03:00

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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский озвучил примерную стоимость строительства второй ветки метро. Она увеличилась до 90 миллиардов рублей. При том, что ранее сумма была несколько меньше – порядка 80 миллиардов.

- Мы делаем все для того, что привлечь дополнительные средства. Делаем очередной объем проектирования, чтобы можно было подтвердить серьезность наших намерений перед областными и федеральными коллегами, - заявил в эфире «Студии 41» глава города. – Эта ветка будет стоить порядка 90 миллиардов рублей, но нам без этой ветки транспортный каркас города с многомиллионным населением не создать.

О второй ветке метро Екатеринбург грезит уже очень-очень давно. В январе этого года Александр Высокинский озвучил, когда все-таки начнется строительство – котлован начнут рыть в 2022 году, а само строительство займет примерно 5-8 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU