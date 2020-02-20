«В 90-е годы Москва хоть что-то давала, сейчас нет»: как Екатеринбург отстаивает возможность получить вторую ветку метро

На днях Министерство финансов РФ окончательно отказало Екатеринбургу в деньгах на строительство второй ветки метро. Заместитель министра Андрей Иванов посоветовал городу поискать инвестора.

Зачем уральской столице вторая ветка метро, и как добиться ее строительства? Об этом в студии радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» [92.3fm] поговорили программный директор радиостанции в Екатеринбурге Людмила Варакина и гости студии - советник сенатора Аркадия Чернецкого Константин Пудов и экс-директор Метростроя Екатеринбурга, нынешний директор ООО «Метрострой ПТС» Юрий Дозорец. Также в дискуссии принял участие известный общественный деятель Александр Трахтенберг.

«Благожелательный тон ответа президента – это сигнал для чиновников, для правительства РФ, что этим вопросом нужно заниматься. Президент справедливо отметил эффективность и динамизм Екатеринбурга, то, что транспортные проблемы у нас в городе существуют, это объективная причина, связанная с активным развитием уральской столицы. Если где-то и строить метро, то нужно строить в таких городах», - заявил в студии радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» Аркадий Чернецкий.

Аркадий Чернецкий лоббирует строительство метро много летФото: Алексей БУЛАТОВ

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НЕ УСЛЫШАЛИ ПРЕЗИДЕНТА

Людмила Варакина: Почему президент говорит, что метро нужно, а его непосредственные подчиненные говорят противоположный тезис?

Константин Пудов: Видимо не услышали месседж от своего непосредственного руководителя, от нашего уважаемого президента, и допускают такие оплеухи в ответах. Стоило им спросить своих начальников, которые считают, что негоже им продолжать ту практику, которая существовала в последние годы, когда регионы один на один боролись с темой продолжения строительства метрополитенов в городах.

«Метро целесообразно строить там, где гарантирован пассажиропоток не менее 30 тысяч человек в час. Тогда это экономически выгодно», - заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Константин Пудов: Хотел бы ответить вице-премьеру господину Марату Хуснуллину, что в его родной Казани метро длиннее на две станции, пассажиропоток там 27 миллионов человек. А мы говорим о том, что в Екатеринбурге пассажиропоток упал с 48 до 46 миллионов человек. Наверное, лоббистские возможности Казани вице-премьер будет поддерживать. И мы станем свидетелями того, как в ближайшее время придется переформулировать свою позицию. Мы убеждены, что высказанная президентом мысль не спонтанна, она подготовлена заранее. Это мысль о том, что регионам нужно помогать строить метро. Екатеринбург – прогрессивный город. Президент сказал, что подумает вместе с региональным правительством, как возобновить строительство метро у нас, и в других городах-миллионниках.

Фото: КП

В АФРИКЕ СТРОЯТ, НА УРАЛЕ НЕТ

Людмила Варакина: Летом 2020 года метро Екатеринбурга исполняется 40 лет. Неужели на этом все и продолжения не будет?

Юрий Дозорец: Я думаю, что вторая ветка метро будет однозначно. Весь вопрос во времени. Весь мир идет по пути развития внеуличных видов транспорта. Сегодня в 58 странах почти 200 городов, где работает метрополитен. Нет ни одной страны, где бы метро строилось без поддержки федерального бюджета.

Сегодня метрополитены строятся в Африке, Латинской Америке, в Пакистане. То есть в странах не очень богатых. А мы с профицитным бюджетом медлим. Меня это сильно удивляет. Прекрасно помню, что в 1990-е годы хоть немного, но Москва давала денег на метро.

Константин Пудов: Подчеркну один важный момент: строительство метро в Екатеринбурге не останавливалось в 90-е годы и благодаря руководителю города, метростроя, Гордуме, частично областному правительству. Глава города понимал, что остановить строительство – значит не оправдать доверие горожан.

Убежден, что сегодня глава города, хоть и не избранный народом на прямых выборах, но все равно должен пробивать сам эту идею вместе с всенародно избранным губернатором. Они могли бы больше времени уделять лоббированию этого вопроса в московских кабинетах.

Юрий ДозорецФото: Алексей БУЛАТОВ

«Когда я работал, знал, что нигде в мире не строится метро без помощи государства. Гнать надо таких чиновников», - заявил на радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» первый директор Екатеринбургского метрополитена, почетный гражданин города Иван Титов.

МОСКВА НАС УСЛЫШИТ

Людмила Варакина: Высокинский не раз заявлял, что метро продолжат строить. Но при этом он тут же начинает говорить про канатные дороги. Насколько я понимаю, проектирования пока нет?

Константин Пудов: Насколько я знаю, деньги выделяются. И было заявление губернатора о том, что мы должны активно вести проектирование второй ветки за свой счет. Только тогда мы можем претендовать на федеральное софинансирование. Позитивный настрой главы региона после заявления президента мне понятен. И я его поддерживаю, так как он поправил городские власти, которые в этом году изначально не планировали продолжение финансирования проектных работ. Сейчас эти средства будут найдены или уже найдены, проектирование будет вестись.

Под лежачий камень вода не течет. Нужно выбивать эти деньги самим с помощью сенаторов, депутатов, губернатора и мэра. Нужно начинать первые работы на земле по сооружению станций самостоятельно, и затем уже Москве предъявлять выполненные объемы работ. Так делал Чернецкий, который выбивал деньги, втягивал Федерацию в долевое финансирование.

Юрий Дозорец: Строительство метро – это рабочие места для уральцев. В налоговой системе мы были крупнейшими налогоплательщиками.

Константин Пудов: 2000 человек у вас работало?

Юрий Дозорец: В общей сложности да.

Александр ВысокинскийФото: Алексей БУЛАТОВ

«Нас критиковали за то, что мы вкладываем деньги в проектирование метро, говорили, что это все равно никому не будет нужно. Мы оказались правы, президент оценил, что сегодня Екатеринбургу метро нужно. Евгений Куйвашев держит это дело на контроле лично, работает с федеральной властью. Представитель президента Николай Цуканов тоже этот вопрос держит на контроле. Городу нужен транспортный каркас: север – юг, запад – восток. Несколько сотен миллионов мы уже вложили в проект. Мы в состоянии не только приходить и просить. Мы говорим: вот трассировки, вот геология, вот места размещения станций. Мы предлагаем конкретную технологию. Это серьезный разговор. Я рассчитываю, что он в течение 2020 года будет идти. С момента принятия решения и выхода на площадку у нас это будет, думаю, 5 – 8 лет», - заявил радио «Комсомольская правда – Екатеринбург» глава города Александр Высокинский.

Людмила Варакина: Константин, а что думает по поводу проектирования первый всенародно избранный мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий?

Константин Пудов: Я думаю, что он считает: необходимо продолжать работу, в том числе и разъяснительную в российском правительстве. Не все там негативно относятся к строительству метро в регионах, как Дитрих, и достаточно фарисейски рассуждающий Хуснуллин, или фактически делающий отписку заместитель министра финансов Иванов. Есть там здравые люди. И самое главное, есть люди, которые слышат президента, понимают чаяния людей в регионах. Люди в крупных городах ждут метро.

Я думаю, что противников метро в правительстве поправят. Оценка президента будет доведена до исполнителей и кураторов проектов.

Юрий Дозорец: Удивило, когда замминистра финансов дает технические советы по поводу двухпутного тоннеля. Хотя у нас еще лет 10 назад была принята концепция использования концепции двухпутного тоннеля для движения поездов.

НЕ ТРАТЬТЕ ДЕНЬГИ НА МЕТРО

Людмила Варакина: Есть противники строительства метро в Екатеринбурге. Например, известный екатеринбургский общественный деятель Александр Трахтенберг. Почему?

Александр Трахтенберг: Основания очень простые. На вторую ветку метро планируется потратить порядка 80 миллиардов рублей, но скорее всего итоговая сумма превысит 100 миллиардов рублей. Для Екатеринбурга это огромные деньги. На них можно заменить абсолютно весь общественный транспорт в городе.

Константин Пудов: Александр, не нужно путать мух с котлетами. Я знаю Вас, как специалиста, в том числе в управленческой деятельности. Это разные деньги. Сейчас речь идет не только о том, чтобы строить и тратить деньги, а о том, чтобы привлечь дополнительные финансы из федерального бюджета.

Если не будем строить метро - город никогда не увидит этих денег. Вот эта манипуляция общественным сознанием у критиков метростроения нуждается в том, чтобы ее вскрывали.

Вторая ветка должна протянуться с востока на западФото: Алексей БУЛАТОВ

Александр Трахтенберг: Я прекрасно понимаю, что это федеральные деньги. Если их дают, их надо брать. Но нам федеральное правительство неоднократно говорило в лице разных чиновников: денег на вторую ветку метро Екатеринбург не получит. От слов президента до денег от министерства финансов – это очень длинный путь.

Константин Пудов: Его нужно пройти всем вместе, чтобы слова президента воплотились в жизнь.

Александр Трахтенберг: Ресурс чиновников – это также же ресурс, как и ресурс денег. Если нам сказали, что денег не дадут. Значит, тратить время на выбивание этих денег – сверх неэффективно. Федеральные деньги надо выбивать, но абсолютно на другие проекты. Есть разные варианты финансирования для решения транспортной проблемы. Ветка «восток – запад» - очень короткая. Есть пороговые значения, которые являются ориентиром при выборе метро – это пассажиропоток в 30 тысяч человек в час. Он у нас в районе 10 тысяч пассажиров в час.

Константин Пудов: Очень многие социальные проекты являются не окупаемыми. У господина Хуснуллина такая же логика, он на самом деле может жить в США, где все меряется экономической эффективностью, окупаемостью и возвратностью. Потому что там очень мощный средний класс. У нас все-таки социально ориентированное государство, и мы говорим о том, что при профиците федерального бюджета почти на триллион рублей, можно найти важные проекты. Они будут тянуть на прицепе, в том числе и экономику. Мы все-таки выбьем эти деньги из Федерации. Этим занимается Чернецкий, Куйвашев, Высокинский.

Александр Трахтенберг: Мнение Высокинского здесь не учитывается. Это не тот уровень, чтобы выбивать эти деньги.

Людмила Варакина: Александр Соломонович, Вы говорите, что метро неэффективно с разных точек зрения. У Вас есть информация, что Высокинский ходит по кабинетам чиновников в Москве и выбивает для Екатеринбурга что-то полезное, в том числе и деньги на метро?

Александр Трахтенберг: Мэр Екатеринбурга – это не та величина, которая может выбивать деньги, как федеральные инвестиции. Это не его уровень абсолютно. Есть губернатор Свердловской области, вместе с ним да. А так, к нему не будут прислушиваться. При мэре Чернецком были абсолютно другие условия.

Максимум, что нужно Екатеринбургу по метро: это добавить по одной-двум станциям с севера и юга. Далее – развивать другие виды транспорта, в первую очередь – трамвай.

Юрий Дозорец: Давайте завтра купим сотни автобусов и трамваев, а ездить то они где будут? У нас центральные улицы расширять некуда. Усилится транспортный коллапс.

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