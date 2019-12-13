Губернатор и мэр должны активнее выбивать деньги из Москвы на метро в Екатеринбурге

В повестке дня Екатеринбурга в очередной раз появилась тема строительства второй ветки метрополитена в уральской столице. Городу в 2023 году «стукнет» 300 лет и новые станции подземки стали бы лучшим подарком к юбилею.

Но регулярно звучит мнение, что вторая ветка метро городу не нужна, что ее можно заменить скоростными трамваями, да и много куда еще можно вложить деньги.

Так, нужно ли все-таки Екатеринбургу метро или обойдемся? Этот острый вопрос в студии радио вместе с программным директором Людмилой Варакиной обсудили помощник сенатора Аркадия Чернецкого Константин Пудов и директор ООО «Метрострой-ПТС» Юрий Дозорец.

Коллаж: Ксения Кривощекова

САМОЕ ЭФФЕКТИВНОЕ МЕТРО ПОСЛЕ МОСКВЫ И ПИТЕРА

Недавно бывший министр московского правительства Сергей Капков заявил, что жителям Екатеринбурга нужно забыть про строительство подземки, и делать ставку на скоростной трамвай.

Константин Пудов: исходя из логики Капкова, московским руководителям выгодно, если бы нигде в стране не строилось метро, кроме самой Москвы. Это глупость и необдуманное выступление.

Юрий Дозорец: прежде, чем такие заявления выдавать, надо хотя бы съездить в этот город, посмотреть статистику, сколько это метро сегодня возит пассажиров, с людьми поговорить.

Людмила Варакина: пассажиропоток в екатеринбургском метрополитене упал. В 2013 году им воспользовались 53 миллиона человек, а в 2018 году только 47,9 миллиона человек.

Константин Пудов: падение пассажиропотока идет по всем видам общественного транспорта. По метро, кстати, всего 5%. Это корректировка цифр в рамках погрешности. Я назову вам другие цифры. Наше метро, протяженностью 12,7 километра перевозит порядка 50 миллионов пассажиров в год. Возьмем Казань, там протяженность метро почти 17 километров, перевозит всего 27 миллионов человек за год. Почти в два раза меньше. Наше метро самое эффективное в стране после Москвы и Санкт-Петербурга.

Нужно ли метро Екатеринбургу? 00:00 00:00

ТУДА, ГДЕ СТРОИТСЯ ЖИЛЬЕ

Людмила Варакина: горожане говорят, что дорого в метро ездить…

Константин Пудов: снижение пассажиропотока после повышения стоимости проезда наблюдалось в течение одного месяца. Потом пассажиропоток вышел на прежний уровень, поэтому его можно назвать стабильным.

Город развивается, строит по 1 миллиону квадратных метров жилья в год на протяжении 10 лет. Почти все жилье строится вне существующей линии метрополитена – Академический, Юго-Запад. Вторая ветка метро должна пойти туда, где строится жилье. Там будет восьмой район Екатеринбурга.

Юрий Дозорец: скоростной трамвай, который планируют провести туда, коренным образом ситуацию не изменит. Это не скоростной трамвай в прямом смысле этого слова. Ему придется пересекать множество светофоров.

Мэр Александр Высокинский не раз говорил о том, куда нужно протянуть метроФото: Алексей БУЛАТОВ

Людмила Варакина: говорят, что дорого рыть метро, что оно не окупается. Так ли это?

Юрий Дозорец: любое подземное строительство обходится дорого. Но и земля в городе дорогая, и дешевле она не станет. В мире везде метро строится за счет привлечения федеральных денег. Где-то 100%, где-то в соотношении 50 на 50% с местным бюджетом, где-то 80 на 20%.Но везде с участием федеральных денег.

Если мы говорим о комфортной среде обитания для наших горожан. Какой комфорт, если человек зимой добирается до работы час-полтора в холодной трамвае? В метро тепло, есть четкий график движения.

Константин Пудов: Москва одновременно ведет работы на 30 станциях и 30 перегонах. Это наглядная иллюстрация нашего «федерализма».

Юрий Дозорец: бюджет метростроения там 300-350 миллиардов рублей в год. Для остальных городов в разы меньше.

БЕЗ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ДЕНЕГ НЕ ПОСТРОИТЬ

Константин Пудов: сенатор Аркадий Чернецкий пытается проломить стену непонимания со стороны федерального правительства, убеждает их принять программу. Сегодня у нас профицит федерального бюджета приближается к отметке в 1 триллион рублей. В такой ситуации не строить метро в больших городах – абсурд.

Людмила Варакина: бюджет Екатеринбурга сможет потянуть проектирование и строительство второй ветки метро?

Константин Пудов: проектировать может. Более того, мы говорим о консенсусе города и области. Вместе мы сможем потянуть проектирование. Нужно добиваться, что в областном и городском бюджетах закладывали средства на проектирование второй ветки.

Это во многом инвестиционный проект. Кто-то говорит, что это очень дорого, лучше деньги потратить на наземный транспорт. Если мы говорим, что стройка должна вестись за федеральные деньги, то надо эти деньги нужно привлекать. Как мы это можем сделать? Надо работать на опережение: если сам не будешь проектировать, копать, то не сможешь что-то получить из федеральной казны.

Метрополитен Екатеринбурга- всего 9 станций

Юрий Дозорец: проектирование – не быстрый процесс, особенно в отношении такого сложного объекта. Это проект, это государственная экспертиза, это рабочая документация. На это нужно время, но этим нужно заниматься.

Пока получается нелогично: вроде начали выделить деньги, начали проектирование. На следующий год не закладываются в бюджете на это деньги. Так нельзя! Поработали чуть-чуть, бросили, потом опять поработали. Если включились в процесс, не нужно его прерывать.

Константин Пудов: надеюсь, что у руководства области и города хватит здравого ума, государственного подхода, чтобы выйти на нормальное финансирование проектирования. И на более активные действия по выбиванию средств.