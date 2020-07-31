Суд признал законным отказ следователей заниматься гибелью екатеринбуржца при штурме его квартиры

31 Июль 2020 2020-07-31T13:32:36+03:00

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Свердловский областной суд признал законным отказ следователей заниматься проверкой гибели парня, застреленного бойцом Росгвардии в Екатеринбурге. Напомним, ЧП произошло в ночь с 31 мая на 1 июня в многоэтажке на ЖБИ. 27-летний Владимир Таушанков погиб в ходе штурма его квартиры. Незадолго до штурма парень стащил четыре рулона обоев, угрожая сотрудникам магазина и случайно оказавшемуся на месте полицейскому ножом. Эту выходку силовики квалифицировали, как разбой.

Следственный комитет отказался заводить уголовное дело по факту смерти парня, тем самым признав, что в действиях спецназовцев не было нарушений. Но адвокат Алексей Бушмаков попытался оспорить это решение СК через суд.

- Постановлением Ленинского районного суда Екатеринбурга оставлена без удовлетворения жалоба адвоката Бушмакова А.М. о признании бездействия заместителя руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Свердловской области Соколова А. М. – рассказали в Ленинском районном суде.

Решение суда не вступило в силу и может быть обжаловано в течение 10 дней.

Согласно официальной версии Росгвардии, когда собровцы взломали дверь, то увидели направленный на них автомат. Поэтому они были вынуждены открыть огонь.

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ИСТОЧНИК KP.RU