«Нанес мне удары по лицу и сломал очки»: полицейский о том, как пытался задержать парня, который украл обои

Появились комментарии одного из главных участников конфликта в строительном магазине «Лео» на ЖБИ. Именно туда около 19:00 вечера 31 мая пришел 27-летний Владимир Таушанков. Парень схватил со стеллажа 4 рулона обоеев, угрожая продавцу. А спустя несколько часов молодой человек погиб. Это произошло когда отряд СОБРа штурмом взял его квартиру.

В небольшом интервью майор управления на транспорте МВД по УрФО Павел Давыдов рассказывает как оказался в магазине, из-за чего начался конфликт и почему он погнался за Владимиром Таушанковым.

- 31 мая я по личной необходимости приехал в магазин «Лео» с целью купить обои. Находясь в магазине, услышал крик продавца. Подойдя к ней я поинтересовался: что случилось. Она показала на гражданина и сказала, что он совершает хищение. Я принял решение разобраться в ситуации и задержать его, - рассказывает Павел Давыдов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/783158" frameborder="0"></iframe> Полицейский рассказал о погоне за Таушанковым.Майор Давыдов был в том самом строительном магазине, где Владимир Таушанков украл обои. Позже 27-летний парень был застрелен спецназом Росгвардии

Затем полицейский рассказывает, как догнал Владимира. И остановил его.

- Я остановил его рукой, развернул. Мужчина, не вступая со мной в диалог, сразу же нанес мне несколько ударов по лицу. Сломал очки и впоследствии вытащил нож. Я разорвал дистанцию, чтобы избежать контакта с ножом. Мужчина этим воспользовался и ушел во дворы вместе с похищенными обоями, - вспоминает резонансные события майор транспортной полиции.

После этого Павел Давыдов начал преследовать Владимира.

- Через некоторое время - уже во дворах - я его догнал. Он достал нож. Нож я у него выбил, но он бросился от меня бежать. Во всем этом процессе я дважды представлялся, что являюсь сотрудником полиции, но его это не остановило, - вспоминает силовик.

Затем Владимир заскочил в подъезд, а майор МВД остался на улице и начал звонить в полицию.

На вопрос о том как Владимир Таушанков себя вел и высказывал ли он угрозы, полицейский ответил так:

- В мой адрес нет. С угрозами он подходил к работнику магазина, который оставался на крыльце во время нашего конфликта, и под угрозой ножа забрал у него обои, - вспоминает майор Давыдов.

Напомним, что драка на выходе из магазина "Лео", о которой рассказывает Павел Давыдов. попала на запись видеокамеры.

ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ

Владимир побежал к себе домой. Поднялся на лифте и заперся в квартире.

В 21:00 трое оперативников уже были на лестничной площадке возле его квартиры. Владимир двери им не открыл.

В 22:30 полицейские привезли на место родителей Таушанкова – его отца Анатолия и мать Надежду. Тогда Владимир вышел на лестничную площадку. Причем, как говорит отец Таушанкова - он сам открыл двери своим ключом. За ним внутрь попытались зайти полицейские, но парень им не дал. Встретил с газовым баллончиком и прыснул газом в лицо лейтенанту полиции. Затащил в квартиру отца и заперся изнутри.

С 22:15 до 23:55 – ни отец, ни сын на просьбы открыть двери не отвечали. Силовики решили, что Таушанков взял отца в заложники.

Около 00:00 полиция и бойца СОБРа начали штурмовать квартиру.

- Когда входную дверь взламывали сын взял нож, которым режут обои и пошел к двери, - рассказывал отец убитого парня.

Но согласно официальной версии Росгвардии, в руках у молодого человека был не только нож.

- Сотрудники СОБР при входе в квартиру увидели направленный на них автомат Калашникова. Была угроза жизни и здоровью сотрудников, поэтому они открыли огонь, - объясняют в ведомстве. – Позже при подозреваемом была обнаружена сумка с несколькими ножами и арбалетом. А также судимость за распространение наркотиков.

Сейчас свою проверку проводят региональные СУ СКР и прокуратура. Они опрашивают всех участников тех событий.

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