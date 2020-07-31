«Это травмоопасно»: мэрия Екатеринбурга отказалась объединять беговую и велодорожки в парке за Дворцом молодежи

31 Июль 2020 2020-07-31T10:17:22+03:00

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Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский сегодня, 31 июля, объехал Верх-Исетский район. Среди мест, которые он посетил, был и парк XXII Партсъезда, вокруг благоустройства которого в июне-июле развернулось противостояние. Ряд горожан заявили, что их не устраивает проект и попросили переделать его. В ходе встреч инициативной группы горожан и представителей районной и городской администрации проект был изменен. В мэрии сообщали, что стороны пришли к взаимопониманию. Но, как сообщил Александр Высокинский, накануне на очередной встрече рабочей группы снова начались разногласия.

- Инициативная группа настаивает на том, что надо объединить беговую дорожку и велодорожку, но это травмоопасно, - рассказал журналистам во время объезда Александр Высокинский. - С точки зрения безопасности мы не можем на такое пойти.

Кроме того во время объезда было объявлено, что мэрия не исключает в будущем объединения набережной на ВИЗе и парка XXII Партсъезда.

ИСТОЧНИК KP.RU